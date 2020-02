Assicurazioni, documenti falsi per favorire i clienti: 128 persone denunciate

UDINE - Contratti assicurativi fraudolenti per la responsabilità civile dei veicoli a motore che favorivano i propri clienti attraverso la falsificazione di documenti frodando le compagnie di assicurazione per 155 mila euro circa, lo Stato per conseguente mancato versamento I.V.A. per 25 mila euro e il Sistema sanitario nazionale per 16.500 euro.



Per questo 128 persone sono state denunciate nell'ambito di una inchiesta dei Carabinieri di Cervignano (Udine), durata due anni e coordinata dal sostituto procuratore di Udine Andrea Gondolo. I reati contestati sono falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sostituzione di persona, truffa in danno dello Stato, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati ed esercizio abusivo della professione di assicuratore il bilancio. Le indagini erano state avviate in seguito a una segnalazione dell'Agenzia «Sara Assicurazioni» di Palmanova nel 2017; i 128 denunciati risiedono nelle province di Napoli e Caserta. © RIPRODUZIONE RISERVATA