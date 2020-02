Assalto in casa durante la cena, i rapinatori: «State seduti e non accadrà nulla»

UDINE - Una coppia di anziani coniugi è stata rapinata ieri sera nella propria abitazione a Udine da tre uomini. I coniugi, di circa 90 anni, stavano cenando quando si sono trovati faccia a faccia con tre persone, alte e con il volto coperto.

I rapinatori li hanno minacciati parlando in italiano, intimando loro di rimanere seduti che non sarebbe successo loro alcun male. A quel punto i malviventi hanno cominciato a rovistare nei cassetti e negli armadi dell'abitazione, rubando monili in oro e denaro contante. Poi sono fuggiti a piedi. Solo dopo qualche tempo gli anziani si sono rivolti ai vicini di casa per segnalare l'accaduto. Sul posto è intervenuta la Polizia con una pattuglia della Squadra Volante che sta conducendo le indagini.

