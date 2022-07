UDINE - Nuovo passo avanti per la realizzazione dell’ascensore che collegherà piazza Primo Maggio e il Castello. Palazzo D’Aronco ha infatti indetto la gara per affidare esternamente la progettazione definitiva dell’opera, il cui costo è stimato sui 2,8 milioni di euro, di cui 1,8 coperti da contributo regionale. Chi vincerà il bando (l’importo a base d’asta per le prestazioni professionali è di 334 mila euro) avrà poi 120 giorni complessivi per fornire gli elaborati, compreso quello esecutivo. La giunta aveva dato il via libera al progetto di fattibilità a novembre dell’anno scorso, dopo una serie di scavi e indagini sul Colle, chiesti dalla Soprintendenza alle Belle Arti, che avevano riportato alla luce diversi ritrovamenti tra cui i resti di un edificio rinascimentale, di una piccola abitazione di epoca precedente e di alcune sepolture (un uomo e una donna) di epoca tardoantica/altomedievale.

Le scoperte archeologiche, però, non hanno comportato uno stop al progetto dato che già in precedenza era stato deciso di posizionare lo sbarco dell’impianto di risalita in un luogo tale da non interferire con i rinvenimenti. Le Belle Arti hanno quindi dato il loro assenso alla realizzazione dell’ascensore, fermo restando che, come ha sempre sottolineato anche il vicesindaco Loris Michelini, anche i prossimi passi progettuali saranno condivisi con l’ente di tutela del patrimonio architettonico. Per ora, l’opera, redatta da Archest srl, prevede di sfruttare uno dei bunker della seconda guerra mondiale, posto ai piedi del Colle (quello centrale, il più grande), per salire internamente al rilievo e sbucare a pochi passi dalla Casa della Contadinanza; nell’idea dell’amministrazione, inoltre, lo stesso bunker potrebbe diventare una sorta di “museo” per raccontare ai turisti la storia di Udine. Si tratta dell’ipotesi progettuale più costosa (circa 300 mila euro in più rispetto alla salita a cremagliera e a quella che prevedeva la realizzazione di una torretta verticale da collegare al piano del Colle tramite un corridoio sospeso), ma anche, secondo l’amministrazione, di quella che avrà un minore impatto estetico e ambientale. Difficile, però, che i lavori riescano a partire entro l’anno: con la gara ancora da aggiudicare e le tempistiche per la progettazione (cui seguiranno quelle per l’affidamento dei lavori), si andrà molto probabilmente al 2023. Alla fine, il Castello sarà raggiungibile sia da Piazza Primo Maggio sia da riva Bartolini (tramite un ascensore dalla biblioteca).