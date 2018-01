Attraversa la strada in stampelle: travolto dal furgone, è in fin di vita

di Paola Treppo

PAVIA DI UDINE e REMANZACCO - Versa in gravissime condizioni un uomo di Risano diche è statoda un furgoncinomentre stavala strada aiutandosi con le, a due passi da casa. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, martedì 23 gennaio, poco prima delle 15, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità.​L'uomo, N.U. le sue inziali, 73 anni, da tempo residente a Risano, originario del Kosovo, è stato travolto dal conducente del furgone, un36enne diche stava andando al lavoro. Nell'impatto, accaduto in viale della Stazione, l'anziano, molto conosciuto in paese, ha riportato un serio trauma alla testa e diverse contusioni.L'artigiano, che forse è stato abbagliato dal sole, si è fermato subito a prestare soccorso e ha chiamato il numero unico di emergenza Fvg, il Nue 112. La centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero decollato dalla eli superficie di Campoformido. Il medicodell'equipe del velivolo ha stabilizzato il 73enne che poi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine con una autoambulanza. Accolto nel reparto di, è incondizioni ed è in pericolo di vita.