Riempie di botte la ex, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Un amore malato e una relazione instabile che lascia i segni nell’anima e soprattutto sulla pelle, i lividi delle sberle e dei pugni dati da quelle mani che dovrebbero regalare solo carezze: questa è la scena che si trovano di fronte i carabinieri del Norm, ieri sera, domenica 28 gennaio, in un appartamento nella periferia diDa una parte c’è lei, una donna di 43 anni esasperata dalle continue promesse del suoche vorrebbe tornare a vivere con lei ma che, non appena sono insieme, basta un nonnulla per scatenare la suaAl loro arrivo, i carabinieri vedono sul viso della donna i segni che l’uomo giustifica come conseguenza di una discussione animata. I militari cercano di capire cosa sia successo e iniziano a fare delle domande. Tutte quelle attenzioni rivolte alla donna e forse qualche parola pronunciata da lei scatenano nuovamente la furia dell’uomo, che si scaglia contro la sua "amata".I carabinieri allora si frappongono immediatamente fra i due; fanno da scudo alla donna che, da sola, non potrebbe assolutamente difendersi. Lo bloccano a fatica, qualcuno di loro rimane anche contuso e dolorante. L’uomo violento, un italiano pregiudicato di 41 anni, viene arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per la donna indifesa è la fine di un incubo.