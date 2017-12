Giovane straniero ruba al market e fugge: lo blocca un mendicante nigeriano

di Paola Treppo

Un ragazzo del Gambia, 18 anni, ruba alcuni generi alimentari in un supermercato ma viene inseguito e bloccato da un questuante nigeriano che chiedeva l'elemosina proprio davanti all'esercizio commerciale. È accaduto a Udine dove è intervenuta subito dopo la polizia arrestando il giovane per il reato di rapina impropria. Il giovane straniero aveva rubato alcuni generi alimentari ma era stato scoperto da un dipendente del punto vendita e dunque è subito dopo scappato all'esterno, dove c'era però il cittadino nigeriano.



Questi, compresa la situazione, lo ha inseguito e bloccato. Il giovane si è dimenato riuscendo a sfuggire alla presa ed è scappato in direzione del centro, ma è stato raggiunto e bloccato da una pattuglia della Squadra Volante. Nel corso della perquisizione personale, la Polizia ha recuperato e restituito tutta la refurtiva e ha trovato anche anelli e catenine probabile provento di altri furti. Per questo, il ragazzo è stato accusato anche di ricettazione.

