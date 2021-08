Due pachistani pizzicati a cedere droga in centro: denunciati

UDINE - Un pachistano di 34 anni residente in provincia di Udine, è stato arrestato ieri - 29 agosto - dalla Polizia per detenzione illecita ai fini di spaccio di mezzo panetto di hashish. Sono stati i poliziotti di una Volante a notarlo intorno alle 9.30. Alla loro vista l'uomo ha tentato di allontanarsi e nascondersi, scavalcando un muretto di un parco. Prima di bloccarlo i poliziotti si sono accorti che l'uomo aveva estratto qualcosa dalla tasca destra dei pantaloni e se ne era liberato. Recuperato l'involucro, gli agenti hanno trovato all'interno mezzo panetto di droga già inciso con 5 linee trasversali che ne consentivano il facile frazionamento in dosi per la successiva vendita.

Nel corso dei controlli eseguiti nelle ultime 24 ore dalla Polizia della questura di Udine coadiuvati dal personale dei Reparto Prevenzione Crimine, è stato individuato e denunciato un altro cittadino pachistano, 28 anni, senza fissa dimora, trovato in serata in centro con 18 grammi di hashish.

Controllato dal personale dell'Rpc unitamente a un probabile acquirente, ha cercato anch'egli di disfarsi della sostanza che teneva in bocca, ma è stato prontamente fermato. All'uomo, privo di qualsiasi fonte lecita di reddito, oltre allo stupefacente sono stati anche sequestrati 121 euro sospetto provento di precedenti cessioni. Atri due pachistani sono infine stati sanzionati per ubriachezza dai poliziotti di Volanti e Rpc di Milano intervenuti in serata in un parco dove era stata segnalata una lite scoppiata per futili motivi. Uno dei due è stato denunciato per inosservanza del Daspo urbano comminatogli dal Questore di Udine, che gli vieta di trattenersi nell'area del centro città, mentre l'altro veniva allontanato dalla stessa area con divieto di farvi ritorno per 48 ore.

Nel corso delle 24 ore di controlli sono state complessivamente identificate 197 persone e controllati 64 veicoli e 4 esercizi pubblici, tutti in regola con le norme sul green pass.