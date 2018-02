Trafficava in anabolizzanti destinati alle palestre: si nascondeva in Croazia

di Paola Treppo

CIVIDALE e VALLI DEL NATISONE (Udine) -in Croazia un 29ennedi nascita ma che da anni vive tra un comune delle, dove risiede la famiglia di origine, e il comune di Vrhnika, in Slovenia, dove ha moglie e figli.L'uomo,, erain Italia da almeno un anno. Il 29enne è stato localizzato ein, qualche giorno fa, dalla polizia del luogo, a seguito dell’emissione di mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di, mandato divenuto esecutivo nel gennaio di quest’anno.Damir Milic deve scontare un residuo pena di oltre due anni e pagare una multa di oltre 6.000 euro. La sua vicenda giudiziaria prende avvio nell'aprile del 2007; è stato condannato, in via definitiva, per traffico di sostanze illeciteprovenienti dalla Bosnia che erano destinate alcunefriulane. Deve rispondere anche di un’, per non essersi fermato a seguito di un incindente stradale con feriti. Sono stati i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia didel Friuli a localizzarlo e far arrestare. Si attende adesso l’iter internazionale della consegna dell’arrestato alle autorità italiane.