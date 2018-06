Bulgaro, lituano o georgiano? Ecco il ladro acrobata dalle mille identità

di Paola Treppo

UDINE - Bulgaro, lituano o georgiano? Ladro dallefanel Nord Italia. Quale sarà la sua vera identità? L'unica certezza è che si tratta di undai molteplici nomi e nazionalità. Ma una di queste nasconde una brutta sorpresa che sarà fatale per il prosieguo della sua "carriera da fuorilegge". Ecco cosa è successo nei giorni scorsi ae scattante: queste sono le caratteristiche di un 33enne georgiano residente in Spagna ma che da anni scorrazza in Italia. La sua professione?. Sfruttando la sua agilità e spregiudicatezza ha negli ultimi anni messo a segno, infatti, diversi colpi in molte abitazioni nel Nord della Penisola.L'ultimo furto, commesso lunedì scorso, 13 giugno, non è andato secondo i suoi piani. Infatti, un residente di un quartiere di Udine, uscito nel suo terrazzo a notte fonda ha notato due ladridi un appartamento e poi scassinare la porta finestra. Il tempestivo arrivo della pattuglia del Norm dei carabinieri di Udine, comandato dal maresciallo maggiore Andrea Riolo, ha impedito che il furto venisse consumato. I due ladri sono stati arrestati. Uno di loro ha dichiarato di chiamarsi Giorgi Vekua e di essere un georgiano emigrato in Spagna per cercare fortuna nella penisola iberica.In caserma i carabinieri lo mettono in camera di sicurezza insieme al suo complice in attesa che il giorno successivo si celebri la direttissima. Nel corso della notte i militari approfondiscono la posizione dei due. Hanna l'aria "scafata" e sembra davvero strano che la loro fedina penale risulti immacolata. Nel corso della giornata il giudice del tribunale di Udine convalida l'arresto e li condanna. La sentenza tiene conto del casellario giudiziario che sino a quel momento risulta privo di precedenti e pertanto la condanna viene sospesa ed entrambi i georgiani arrestati vengono rimessi in libertà.Prima di completare la parte burocratica per la rimessione in libertà, negli uffici dei carabinieri di Udine arriva quasi inaspettato l'esito di un accertamento che i militari stanno attendendo. Da quel riscontro emerge che il 33enne georgiano in altre circostanze nel corso degli anni. L'unica cosa che è rimasta costante è la sua abilità nel commettere furti.L'esito dell'accertamento permette di scoprire che su di lui pende un ordine di carcerazione. Deve scontare più di tre anni di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni e ricettazione di oro e dinelle abitazioni. Questi delitti sono stati tutti commessi a Torino nel 2013. Al posto della immediata liberazione per lui si sono spalancate le porte del carcere di via Spalato.