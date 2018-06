Insonne, vede i ladri arrampicarsi sul condominio e lancia l'allarme

di Paola Treppo

UDINE - Due cittadini georgiani sono statimentre stavano per mettere a segno un colpo in una palazzina di viale Venezia, a, intorno alle 2 di questa notte, lunedì 11 giugno. A dare l'allarme, chiamando il Nue 112, è stato un abitante della zona. L'uomo ha notato una persona che stava armeggiando davanti alla porta di ingresso di un, con le mani sulla serratura, e una altra persone che si erasul terrazzino del primo piano.La centrale operativa dei carabinieri ha inviato una pattuglia del Norm della Compagnia di Udine che, senza fare rumore, ha raggiunto il punto di viale Venezia indicato dal cittadino. Gli uomini del maresciallo maggiore Andrea Riolo, con passo felpato, sono riusciti a bloccare entrambe le persone e sono scattate le manette.Uno dei due malviventi, dopo avere forzato la porta finestra dell'alloggio al primo piano, era riuscito a penetrare nell'appartamento ma non aveva ancora rubato nulla. A finire nei guai, arrestati per tentato furto aggravato,, 21 anni e, 33 anni, georgiani senza fissa dimora, portati in carcere a Udine in attesa del rito per direttissima che sarà celebrato in giornata.