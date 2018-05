Predoni del rame fanno razzia nella cartiera in fallimento: ecco chi sono

di Paola Treppo

CAMPOFORMIDO (Udine) -del rame entrano in azione e fanno razzia all'interno della cartiera in fallimento; è successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 maggio, ma i malviventi vengono scoperti dai carabinieri mentre stanno caricando il bottino di oro rosso sulla loro auto.Ormai sono anni che laSpa di Basaldella diè chiusa e sottoposta a procedura fallimentare: tutto è bloccato e nessun vi lavora al suo interno da diverso tempo. Si tratta di una lunga attesa prima di essere smantellata e venduta per soddisfare i creditori. Ma al suo interno sembra che si nasconda un tesoro, quell'oro rosso che attira le attenzioni dei predoni, disposti a farsi strada per arrivare al bottino.Due italiani, R.G., 54 anni e A.P., 30 anni, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio, nascondono con cura la loro auto nel piazzale antistante l'ingresso della cartiera, ormai invaso da sterpaglie e altra immondizia, e con una pinza tronchese e un taglierino si creano un varco nella recinzione della ditta; così accedono al suo interno. Cercano con calma e attenzione all'interno dei capannoni e finalmente trovano quello che fa al caso loro.Così, dopo anni, ci sono nuovamente delle persone che lavorano all'interno della cartiera. Stavolta non sono operai, purtroppo, e in maniera particolarmente alacre iniziano un paziente smontaggio dei macchinari ancora presenti e sottoposti a sequestro per la vendita nella. In poco tempo riescono a trovare delle matasse di rame e del materiale ferroso che può essere piazzato e fruttare un bel po' di euro. Vanno avanti per tutta la giornata, poi, al pomeriggio, iniziano a caricare quello che hanno smontato trasportandolo all'esterno per metterlo sulla loro auto.Ma i ladri non sono gli unici ad arrivare all'auto. Quel veicolo, inafatti, pur appartato e parzialmente occultato nella sterpaglia, non è sfuggito all'attento occhio della pattuglia dei carabinieri della stazione di Campoformido, comandata dal maresciallo maggiore Giovanni Sergi. I militari si appostano e la loro attesa porta i frutti sperati. I due arrivano carichi di rame e vengono bloccati ementre lo stanno caricando sull'auto. Adesso devono rispondere davanti al giudice diin concorso.