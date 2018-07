Accoltellato con 9 fendenti: arrestati due giovani fratelli marocchini

di Paola Treppo

UDINE - Fermati a Udine due fratelli con l'accusa di. Ad arrestarli sono stati gli agenti della polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura didopo il grave fatto di sangue di ieri notte.A finire in manette, portati in carcere dagli uomini del vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolan, due marocchini di 31 e di 27 anni, individuati in due distinti appartamenti a Udine. I due fratelli sono accusati di aversempre residente a, di nazionalità tunisina, raggiunto da 9 fendenti in più parti del corpo.. Forse una brutta lite, degenerata. Forse un regolamento di conti.Quello che si sa fino a oggi è che in un bar di Udine della zona di Largo del Pecile, il tunisino era stato minacciato da un marocchino che, tra l'altro, conosceva, mentre il tunisino era in compagnia di un suo amico italiano.Poi l'aggressione, intorno alle 3 di ieri, domenica 22 luglio, in pieno centro città, in piazza San Giacomo. Qui il marocchino era stato raggiunto da un connazionale, che poi gli inquirenti individuerranno come il fratello. Mentre uno avevail tunisino, l'altro lo ha accoltellato. Nove i fendenti, tra cui uno che lo ha raggiunto al. Le condizioni del tunisimo sono gravi ma l'uomo non è in pericolo di vita.