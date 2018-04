Evade per mangiare la pizza e guida senza patente e assicurazione

di Paola Treppo

UDINE - In regime di, esce da casa per mangiare unasenza informare le forze di polizia un uomo di 63 anni, italiano, residente a, F.A. le sue iniziali, pluripregiudicato; e finisce di nuovo agli arresti.Con numerosi precedenti pere per altri reati contro il patrimonio, l'uomo ha l'obbligo di restare all'interno della sua abitazione con alcune concessioni: per tre volta alla settimana, per due ore, può uscire, ma lo deve comunicare preventivamente alle forze dell'ordine. Cosa che non ha fatto sabato sera, 14 aprile, quando è stato notato guidare la sua auto sulle strade di Udine.Informata la Questura, la Squadra volante si è recata per un controllo nel suo domicilio e non ha trovato nessuno. Contattato al telefono, il 63enne si è recato poi autonomamente negli uffici della polizia di Stato dicendo che era andato a mangiare una pizza, che il tempo era volato e che aveva bevuto solo acqua.Le sue scuse, però, non sono valse a nulla e l'uomo è stato arrestato e ricondotto nella sua casa, in attesa del processo perche si celebrerà oggi, lunedì 16 aprile; è possibile che il giudice aggravi la misura cautelare e che decida per un suo trasferimento in, anche visti i suoi numerosi precedenti, di inosservanza alle prescrizioni e di evasione. Per raggiungere la pizzeria, peraltro, aveva usato una automobile non coperta dall'che aveva guidato