Oltre un kg di droga nascosta in casa: in manette una coppia

di Paola Treppo

RIVIGNANO TEOR (Udine) -due cittadini stranieri per detenzione dia fini di. A fermarli sono stati i carabinieri della stazione di, a conclusione di una complessa attività di indagine mirata a contrastare i reati in materia di stupefacenti.I militari dell'Arma hanno dato corso a unadomiciliare disposta dalla Procura della Repubblica di Udine nei confronti di una coppia di cittadini romeni residenti in Rivignano Teor,, di 43 anni, e, di 41 anni, sui quali le indagini si erano concentrate.Nel corso della perquisizione, nella quale i carabinieri di Rivignano sono stati supportati dai colleghi della Stazione di San Giorgio di Nogaro e da una unità cinofila del Nucleo cinofili carabinieri di Torreglia (Padova), sono stai rinvenuti e, 5 grammi di cocaina, 250 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e altro materiale destinato al confezionamento dello stupefacente.I due stranieri sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio die portati lui nel carcere di Udine e lei nel carcere di Trieste.