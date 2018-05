Professione? Spacciatore: cedeva la droga da sballo, finisce in manette

di Paola Treppo

SAN GIORGIO DI NOGARO e MONFALCONE - Pizzicato con la: nei guai un 30enne. A finire nei guai un disoccupato, B.D. le sue iniziali, originario di(Gorizia), ma da tempo domiciliato a(Udine).La sua vera occupazione?la droga dello sballo. Durante un controllo eseguito nel pomeriggio di domenica scorsa, 13 maggio, infatti, i carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro, comandata dal luogotenente Fabio Dalla Zanna, lo hanno trovato in possesso di diverse bustine contenti dello “”, la droga a base di anfetamine e di caffeina che produce lo sballo ai suoi consumatori.La pattuglia ha poi esteso la perquisizione al domicilio del giovane rinvenendo dell’altra droga dello stesso tipo per un peso complessivo di 33 grammi. Il monfalconese è statoe portato in carcere a Udine.