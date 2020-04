Trentasettenne cede droga e fugge: inseguito e arrestato dai carabinieri

UDINE – Un 37enne, residente nell'hinterland udinese e con obbligo di dimora nel Comune, è stato arrestato giovedì sera a Udine per resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri della sezione Radiomobile che lo hanno sorpreso a cedere una dose di droga a un cliente. L'uomo è accusato anche di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Lo scambio di droga è stato notato dai militari dell'arma in servizio di pattuglia, che sono subito intervenuti. L'acquirente è fuggito, mentre il 37enne è stato bloccato dai carabinieri, nonostante la resistenza opposta, dopo un breve inseguimento a piedi. L'uomo è stato trovato in possesso di 13 grammi di cannabis, già divisa in dosi, che sono stati sequestrati ed è stato accompagnato ai domiciliari nella propria abitazione in stato di arresto. La successiva udienza di convalida si è tenuta in videoconferenza dal Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Udine. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'uomo la misura degli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA