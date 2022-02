Più volte condannata a Udine per furti nei negozi, ladra finisce in manette in Romania

UDINE - È responsabile di una serie di furti commessi nel 2014, per i quali è stata più volte condannata dal Tribunale di Udine e per i quali deve scontare una pena di due anni e due mesi. Si tratta di una cittadina rumena, di 24 anni, arrestata il 14 febbraio scorso nel suo Paese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, disposto in seguito a un ordine di carcerazione emesso il 4 gennaio 2017 dalla Procura della Repubblica di Udine.

Nel 2014 la donna, che a Udine non aveva una fissa dimora né un lavoro, era stato notificato un provvedimento del Questore di non ritorno nel Comune di Udine, violato in numerosissime occasioni. Nello stesso periodo, era stata denunciata anche per tre episodi di furto in esercizi commerciali. Successivamente si era resa irreperibile in Italia ma, con la Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dopo essere stata notata in Francia, è stata infine rintracciata a Nadlac Nagylak (Romania) dove aveva fatto ritorno. Sono in corso le procedure estradizionali.