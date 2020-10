© RIPRODUZIONE RISERVATA

Evocare gli angeli custodi rimane un esercizio sempre delicato. Ma non si può fare a meno di pensare a loro dopo quanto avvenuto martedì mattina, 29 settembre, a Blessano di Basiliano , dove un motociclistica si è schiantato contro un furgone pubblicitario.Rimanendo ferito in maniera molto grave, che pareva addirittura fatale ma il destino, spesso bollato come cinico e baro, questa volta pare si sia concesso una confortante variante. Infatti per il luogo dell’incidente sono transitate due marescialle dell’Aeronautica Militare italiana, che stavano rientrando al non lontano aeroporto di Rivolto, essendo in forza al Secondo Stormo.Si tratta di Vanessa Coccimiglio e Claudia Frattocchi, una originaria di Cosenza, l’altra di Roma, entrambe infermiere specializzate dell’Arma azzurra (fra l’altro si trovano in Friuli solo dallo scorso mese di agosto) ed entrambe impegnate nella attività di contrasto alla pandemia di Covid-19: per questi scopi erano state in mattinata all’ospedale civile di Udine.Era circa mezzogiorno e la coppia di soldatesse è subito intervenuta sul ferito, riverso a terra a poca distanza dalla propria motocicletta completamente distrutta. L’uomo, un cinquantanovenne di Basiliano, si lamentava, perdendo subito dopo conoscenza, mancando di respirazione e battito. Era andato in arresto cardiaco e Vanessa e Claudia hanno subito effettuato le manovre di rianimazione del caso.Dopo dieci minuti il ferito ha reagito, riprendendosi un po’. Nel frattempo è arrivata anche l’ambulanza con anche l’anestesista, il quale ha assunto la gestione della critica situazione. Le due “marescialle” hanno salutato l’uomo che è stato trasportato dall’ambulanza verso l’ospedale cittadino di Santa Maria della Misericordia. Il protagonista dell’incidente, sempre gravi condizioni, si trova attualmente ricoverato in Terapia intensiva ma senza quel provvidenziale intervento della coppia di infermiere azzurre avrebbe avuto un destino ben più tragico.«Un momento vissuto – raccontano Vanessa Coccimiglio e Claudia Frattocchi, che si sono riconoscite nella foto pubblicata anche sul sito del Gazzettino relativa all'incidente – condiviso con uno sconosciuto che all’improvviso diventa più intimo di tuo padre. E poi la gioia. Assieme al suo cuore è ripartito anche il nostro. Risentire il suo cuore battere è stata la cosa più bella che ci potesse capitare. Perché oggi si dà tutto per scontato». Una bella storia comunque, che adesso attende solo la ufficializzazione dello sperato lieto fine.