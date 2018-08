Banda di 4 moldavi tenta il colpo al negozio Wind: inseguiti e arrestati

di Paola Treppo

UDINE - Una banda diè stata bloccata e tre dei suoi componentiin flagranza nelle prime ore di oggi, giovedì 2 agosto, a, dalla squadra volante della Questura di Udine. Erano circa le 3.30 quando un passante ha notato quattro persone armeggiare davanti aldi viale Volontari della Libertà.Anche un uomo che vive vicino al punto vendita ha notato la stessa scena ed entrambi hanno chiamato il Nue 112 segnalando il furto in corso. Sul posto, dopo poco, è giunta una pattuglia della polizia di Stato che ha beccato i ladri mentre stavano per fare ingresso nel negozio.La banda era già riuscita a spaccare tutte le serrature usando un trapano e ad alzare la saracinesca. Due ladri sono stati subito immobilizzati e arrestati con le mani nel sacco; un terzo ha cercato dima è stato inseguito ed è stato preso dopo poco. Il quarto componente la banda è riuscito invece a dileguarsi e di lui si sono perse le tracce. I tre arrestati sono stati portati in carcere in attesa del giudizio per direttissima previsto per la giornata di oggi. I ladri non sono riusciti a rubare nulla.