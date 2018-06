Spaccia cocaina per 2000 euro poi scappa in negozio: due in manette

di Paola Treppo

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Due uomini sono statiper detenzione a fini didi; nella serata di mercoledì scorso, 30 maggio, la polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone ha fermato infatti R.F, 63 anni, italiano, e A.S., 41 anni, sloveno, mentre si aggiravano con fare sospetto lungo le vie di Ronchi.Uno dei due aveva appena consegnato all'altro un pacchetto, ricevendo in cambio dei soldi, in una zona appartata, a ridosso di un posteggio. Dopo lo scambio, che si rivelerà di 97 grammi di cocaina, lo sloveno si è allontanato ma è stati pizzicato dai poliziotti mentre cercava di nascondersi all'interno di un negozio. L'italiano era stato bloccato poco prima dentro la sua auto. Il cittadino sloveno è stato trovato in possesso di 2.200 euro in contanti, il pagamento dellaappena ceduta all'italiano. Entrambi sono finiti in manette e portati in. Adesso si cercando eventuali complici.