Cento clandestini stipati, arrestate tre persone di origine balcanica

Un centinaio di migranti sono stati individuati, e in gran parte rintracciati, la notte scorsa in una zona a nord di Udine da Polizia e Carabinieri. Si tratta di persone di varie nazionalità che sono state notate mentre camminavano, a piccoli gruppi, lungo le strade principali tra Osoppo, Buja e Colloredo di Monte Albano. La Polizia di Stato ha arrestato tre persone di origine balcanica con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa posta in essere dalla Squadra Mobile, coordinata dalla Procura udinese, ha permesso di appurare che queste persone avrebbero organizzato un nuovo viaggio. Ma ad attenderli a Gemona c'era personale della Polizia che ha bloccato i favoreggiatori rintracciando un centinaio di clandestini, fra cui 11 donne, di varie nazionalità. Alcuni migranti sono stati accompagnati nell'ex caserma Cavarzerani di Udine dove trascorreranno la quarantena anti-Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA