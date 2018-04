Ragazzina in overdose: spaccio di droga tra minorenni, 15 nel mirino

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLMEZZO e CARNIA - Detenzione dia fini di: da questa mattina, mercoledì 18 aprile, sono in corso numeroselocali e personali delegate dall’autorità giudiziaria, nell'ambito di un'indagine su un presunto. Lo scenario dell’operazione è a largo raggio: coinvolge i comuni di, Arta Terme, Comeglians, Villa Santina, Verzegnis, Lauco e altre località della provincia.Nel mirino una quindicina di persone coinvolte a vario titolo in una indagine condotta dalla polizia di Stato del Commissariato di Tolmezzo e coordinata dalla Procura della Repubblica di. L’operazione è frutto di una meticolosa attività partita dal territorio carnico a seguito di un malore che, nell’agosto del 2017, aveva portato una ragazza in ospedale a Tolmezzo, in codice rosso, per unacausata da assunzione diIndividuato lo spacciatore, tramite numerosi servizi di osservazione e controllo, sono stati documentati numerosi episodi di spaccio a Tolmezzo in zona stazione autocorriere e nella zona centrale della città anche a favore di ragazzi minorenni. Nel corso dell’indagine, sono stati indagati per spaccio di sostanze stupefacenti due persone, un 52enne e un 27enne tolmezzini, e sono stati sequestrati circa 40 grammi diin più occasioni.A questa vasta operazione della polizia di Stato partecipa il personale del Commissariato di Tolmezzo, coordinato dal vicequestore aggiunto Alessandro Miconi, coadiuvato da personale della Squadra mobile, coordinata dal dottor Massimiliano Ortolan e da personale della Questura di Udine, per un totale di circa 30 poliziotti.