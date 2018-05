Sballo a tutti i costi: torna l'eroina tra i giovanissimi, preso il pusher

di Paola Treppo

TOLMEZZO e CODROIPO (Udine) -e denunce pere indove la diffusione del consumo di sostanze stupefacenti traspinge ragazzi e ragazzini a provare sostanze sempre "nuove" che possano scatenare “lo sballo”, con gravi conseguenze e ripercussioni di dipendenza psichica e fisica; è all’interno dello stesso gruppo di consumatori che nasce l’esigenza di cercare nuove sostanze che possano creare un effetto di straniamento sempre più intenso.Lo ha scoperto il Norm dei carabinieri di, comandato dal luogotenente Domenico Colonna. Partendo da alcuni sequestri di droga eseguiti nell’ambito di un gruppo di assuntori composto da tre giovani italiani, tutti residenti in provincia di, e da un ragazzo di nazionalitàcon regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, i militari hanno ricostruito la rete dello spaccio, arrivando a scoprire e arrestare il loroCosì lo scorso 2 maggio si è conclusa l’operazione antidroga The Last Dance, che ha portato all’arresto di un giovane 22enne udinese, I.V.G. le sue iniziali, e alla denuncia a piede libero di due giovani: un 21enne friulano residente ae un giovane romeno, anche lui di 21 anni, da diverso tempo residente a Udine.Nel corso dell’operazione, i carabinieri del capitano Diego Tanzi, insieme ai colleghi di Udine, hanno sequestrato 68 grammi di, 8 grammi die 11 grammi di; sequestrati anche due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento e la suddivisione in dosi dello stupefacente. Tutto era stato nascosto dal pusher italiano nella propria casa.Le indagini hanno preso il via dal convincimento dei carabinieri che alcuni giovani residenti nella montagna friulana, già noti agli stessi inquirenti, fossero passati dal consumo delle cosiddette "droghe leggere” a quello ben più pericoloso di eroina. Durante questa attività sono stati fermati e controllati alcuni acquirenti trovati in possesso di alcune dosi di eroina per un peso complessivo di 2 grammi e di alcuni grammi di cannabinoidi. I carabinieri di Tolmezzo ritengono di aver localizzato e disarticolato una significativa “piazza di spaccio” dell’eroina le cui propaggini erano giunte sino all’Alto Friuli.