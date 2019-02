Conflitti a casa: ragazza ai domiciliari va dai carabinieri, denuncia per evasione

UDINE - I Carabinieri della Stazione di Udine Est hanno deferito in stato di libertà per l'ipotesi di reato di evasione una 27enne. La donna, già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in base ad un provvedimento del Tribunale di Udine, si è presentata presso il comando carabinieri chiedendo di essere collocata in altro domicilio o di essere ristretta presso la Casa Circondariale a causa di conflittualità con i familiari con cui condivideva il domicilio. La stessa è stata riaccompagnata presso quella residenza in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

