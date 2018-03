Vede la finanza, scappa e lancia tutta la droga in mezzo alla strada

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTIONS e SAN GIORGIO - Due arresti e due denunce per droga in provincia di: la Guardia di finanza ha intercettato in strada, a, un noto spacciatore del posto che si è dato alla fuga in auto lanciando sulla carreggiata una gran quantità diprima di essere fermato e portato in carcere.l primo a cadere nella rete delle Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria è stato un giovanenigeriano, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il migrante, T.J., 20 anni, incensurato, era appena sceso dal treno proveniente daquando un suo connazionale, con fare sospetto, lo ha avvicinato e lo ha invitato a seguirlo.I due, evidentemente al primo incontro, continuavano a guardarsi ripetutamente attorno e sono stati notati dagli agenti della Guardia di finanza. I militari li hanno fermati e controllati. Nello zaino del richidedente asilo appena arrivato è stato trovato un involucro di cellophane ben confezionato; dentro c'erano 540 grammi di infiorescenze essiccate di marijuana, di ottima qualità. Il nigeriano è stato arrestato e portato in carcere.Nella stazione ferroviaria di San Giorgio di Nogaro, poi, altre due persone, sempre in arrivo da Venezia, P.C. 54 anni e D.S., 38 anni, entrambi friulani, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di 3,3 grammi die di 7 grammi di eroina. I due sono stati denunciati a piede libero dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.A Castions di Strada, infine, le stesse Fiamme Gialle di San Giorgio hanno intercettato un notofriulano, L.C. 44enne, che, però, non appena vistosi riconosciuto, ha iniziato, con la sua utilitaria, una pericolosa gimkana, ad alta velocità, tra le auto in viaggio sulla strada regionale 353, tentando di sottrarsi al controllo gettando dal finestrino un sacchetto da cui è subito fuoriuscita polvere chiara.e controllato, con non poca difficoltà, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione a fini di spaccio di 6,5 grammi di eroina, rinvenuti nel sacchetto che è stato recuperato. I resto della droga, molto più consistente, si è volatilizzato sulla statale.