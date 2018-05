Sequestra e picchia la compagna, poi scappa: arrestato dopo 8 anni

di Paola Treppo

UDINE -, minaccia e maltratta la compagna. Preso e, dopo la condanna: non vuole scontare la pena che il Tribunale di Udine gli ha inflitto.. Ma viene trovato lo stesso e finisce in manette. Si tratta di, un cittadino centroafricano di 45 anni che per un periodo ha vissuto a Udine con la compagna, che poi è stata la vittima dei suoi soprusi.Era il 19 marzo del 2010 quando lo straniero si è reso responsabile di una serie di violenze fisiche e verbali ai danni di quella che al tempo era la sua convivente, una donna di alcuni anni più giovane. Non era stato l'unico episodio; il 4 ottobre dell'anno successivo, infatti, Jean Christophe Bobongo, sempre a Udine, al culmine di una accesa lite sempre con la stessa compagna, l'aveva percossa e le aveva strappato la borsetta, per poi darsi alla fuga. Allora era stato raggiunto da una pattuglia della polizia di Stato, chiamata da un passante che aveva assistito alla scena. Era finito in manette anche con l'accusa di sequestro di persona ai danni della donna.Poi la giustizia ha fatto il suo corso e l'uomo è statoa 5 anni, un mese e 10 giorni di reclusione. Per non finire in carcere, lo straniero è scappato in Francia, rendendosi irreperibile. A otto anni distanza, grazie a un mandato di arresto europeo emesso l'8 febbraio 2017 dalla Procura di Udine, nella giornata di lunedì 28 maggio scorso, il 45enne è finito in manette, rintracciato dalla polizia francese. Sono in corso adesso le procedure dia cura del Ministero di Giustizia.