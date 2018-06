Li riconoscete? Rubano i soldi agli anziani per strada: chiamate il 112

di Paola Treppo

MONFALCONE e PASIAN DI PRATO - Tre uomini sono statiperdai carabinieri die dalla polizia di Stato del Commissariato dial termine di una indagine che si è conclusa nel primo pomeriggio di sabato 23 giugno. In quella giornata, vicino all'ospedale, sono stati fermati, 63 anni,, 29 anni, e, 41 anni, tutti cittadini romeni in Italia senza fissa dimora.I tre avevano appena rubato 50 euro a una anziana di(Udine). Non era la prima volta che alleggerivano un pensionato: lo scorso 25 maggio, infatti, a Monfalcone, la banda romena aveva derubato un'altra anziana donna.Grazie ad alcune testimonianze, gli investigatori erano risaliti alla auto usata dai malviventi e poi alla identità dei tre romeni. Pedinati, sono ritenuti responsabili di quattro colpi messi a segno a Monfalcone,),) e quindi a Udine il 23 giugno.La banda avvicinava anziani e anziane, chiedeva loro se potevanoper pagare il. Carpita la fiducia dei pensionati, che aprivano il portafoglio, rubavano loro i soldi con destrezza. Dopo la convalida dell'arresto, adesso i tre sono finiti in carcere e i carabinieri invitano eventuali altre persone rimaste vittime di questo tipo di furto a farsi subito avanti e a. Si possono contattare i militari dell'Arma di Gradisca o al polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone; si può chiamare anche il 112.