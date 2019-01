«Quell'uomo mi minaccia con le armi», sequestrati coltelli e un fucile

UDINE - Alcuni coltelli a serramanico, armi da taglio e un fucile sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia locale della Carnia all'esito di una perquisizione eseguita a carico di un uomo a Lauco (Udine) che non era autorizzato a detenere armi ed è stato denunciato. La perquisizione in seguito alla denuncia di presunte minacce aggravate ricevute da un residente.



Durante l'indagine gli agenti della Polizia locale hanno individuato l'arma che, presumibilmente, era stata utilizzata per intimorire la persona minacciata. Tra il materiale sequestrato, anche un fucile privo di calciatura con cartucciera e munizioni occultate in diversi luoghi. Sull'arma sono stati rinvenuti segni di alterazione, riferibili a modifiche artigianali. I meccanismi di armamento e di scatto erano funzionanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA