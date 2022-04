Scoperta necropoli altomedievale in una cava: diciotto sepolture nelle fosse in terra

CORDENONS - A Cordenons, durante la sorveglianza archeologica alle attività di sbancamento di una cava, sono stati individuati resti ossei relativi a diciotto sepolture, in vari stati di conservazione, per lo più prive di corredo funerario. Le poche evidenze hanno tuttavia permesso di datare, in via preliminare, le sepolture all'epoca altomedievale. I lavori si sono svolti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Nota qualcosa di strano mentre ara il campo agricolo: erano ossa umane LA STORIA Gli antichi Veneti amavano la boxe: il racconto della vita quotidiana... QUARTO D'ALTINO In passeggiata ad Altino, trova una statua antica dell'epoca... NORDEST MISTERIOSO Scoperta necropoli nel cuore della città longobarda, venti le... BERTIOLO Si scava per posare la fognatura: scoperta una necropoli tardoantica ARCHEOLOGIA ​Il mistero delle spade celtiche piegate in modo rituale

Le tombe sono tutte in semplice fossa in terra, alcune irregolarmente delimitate da grossi ciottoli. Tra i pochi elementi di corredo sono stati individuati pettini in osso, fusi circolari da telaio, un orecchino in rame, assieme a occasionali frammenti di ceramica a impasto grezzo. La tipologia della necropoli «a fila» e gli elementi di corredo permettono di sostenere un datazione all'epoca altomedievale: ad una prima ipotetica interpretazione, potrebbe trattarsi di una comunità di popolazione autoctona insediatasi tra le rovine della vicina villa rustica romana.