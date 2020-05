Aquileia riscopre l'antica arte del vetro per rilanciare il turismo

Ad Aquileia, uno dei più importanti siti archeologici del nord Italia, si riscopre l'antica arte del vetro. Un racconto che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia propone con il video «V.E.R.I. Vetro: Educazione, Ricerca, Innovazione - Rifless(ion)i» sul canale YouTube del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo per la campagna La cultura non si ferma, lanciata all'inizio dell'emergenza, lo scorso marzo, e finalizzata a far conoscere il patrimonio culturale italiano 'da casa'.



Si tratta di un progetto promosso dal Comitato Nazionale Italiano AIHV (Association Internationale pour l'Histoire du Verre), un organismo internazionale nato nel 1978 dedicato allo studio e alla promozione del vetro in tutti i suoi aspetti - tecnologici, storici - economici e produttivi -, in ambiti che vanno dall'archeologia al design, dalla ricerca alla produzione artistica, al quale la Soprintendenza ha collaborato insieme alla fondazione Aquileia, all'Università di Trieste, ai Comuni di Aquileia, Trieste, Codroipo, San Vito al Tagliamento, all'Associazione Nazionale per Aquileia, Associazione Pro Loco, all'Università del Litorale, a Capodistria, Officina Temporis, Arxe s.n.c. (sponsor tecnico), con il finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia.



Ne nasce una narrazione corale che accompagna le immagini della costruzione del primo 'forno romano per vetrò funzionante in Italia, alternate con spettacolari vedute aeree della Basilica patriarcale di Santa Maria Assunta e delle aree archeologiche del Foro Romano, del Porto Fluviale e del Fondo Ex Pasqualis, con primissimi piani su elementi di architettura raffinata e carrellate sulle vetrine del nuovo allestimento del Museo Nazionale Archeologico di Aquileia, dove vasi, ampolle, balsamari, olle, cofanetti per gioielli o cosmetici (pissidi), perle in vetro dai colori vivaci - giallo, azzurro, blu, porpora, viola … - testimoniano un artigianato elegante che niente ha da invidiare alle contemporanee manifatture. © RIPRODUZIONE RISERVATA