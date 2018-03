Nasce la community di ragazzi e bambini innamorati della natura

di Paola Treppo

BORDANO (Udine) - Parte la nuova stagione alladi, questo sabato 24 marzo. Le serre tropicali tornano a fremere di vita con l’arrivo delle nuove farfalle e di tante nuove specie a popolare la più grande giungla italiana. Le farfalle continueranno a volare nelle serre di Bordano fino alla fine di settembre, ogni singolo giorno dalle 10 alle 18.Le novità della stagione 2018 si concentrano prima di tutto sulla qualità dei servizi al visitatore. Si va da un miglioramento delle informazioni, con piante e mappe della struttura, a nuove brochure. Si punte sui servizi per i ragazzi e i: «Il più importante visitatore in strutture come le nostre è il bambino – dice Stefano Dal Secco, presidente di Farfalle nella Testa - perchè genitori o nonni sono "al seguito". È il bambino che decide di venire qui, ed è il bambino che decide quanto tempo trascorrere nellee nella mostra. Gli adulti che ci vengono da soli sono quelli che riescono a tornare bambini, di tanto in tanto».Da qui nasce l'idea di creare una community di ragazzi amanti della. «Abbiamo sperimentato percorsi specifici e un’offerta su misura per i bambini nella nuova mostra Animal Ninja a Naturama ed è stato un successo superiore alle aspettative». Entro poche settimane anche alla Casa delle Farfalle di Bordano partiranno le missioni per giovani esploratori naturalisti. «I ragazzi che sono entrati neldei piccoli naturalisti con Naturama sono già diverse centinaia e ci aspettiamo una gran crescita con l’estensione del progetto anche a Bordano».“Da alcuni anni stiamo lavorando suglisociali per preparare una grande mostra che è uno dei obiettivi principali nei prossimi anni - spiega il responsabile scientifico, Francesco Barbieri -. Formiche, api e termiti hanno molto da raccontarci e insegnarci. Questi insetti sono le specie presenti in numero più grande sul pianeta e sono tra le poche specie animali organizzate in società complesse quasi come quella umana». Le serre di Bordano ospiteranno da questa stagione una comunità di: originarie dell’America tropicale sono forse il solo esempio di specie animali che praticano l’agricoltura, oltre all’uomo.Da questa stagione la gestione dei chioschi della Casa delle farfalle avverrà in collaborazione con, una rete d’impresa che Farfalle nella testa ha fondato insieme ad altre 5 realtà friulane per promuovere le interazioni tra natura ed enogastronomia, e per creare offerte congiunte per i turisti che arrivano in regione.