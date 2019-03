Apparati informatici, società friulana truffata due volte da un imprenditore

OSOPPO - Azienda friulana truffata, i Carabinieri della stazione di Osoppo hanno deferito in stato di libertà un 61enne della provincia di Livorno, titolare di una ditta. L'uomo, che si era fatto accreditare a varie riprese una somma di 38.000 euro per la fornitura di apparati informatici, ma non ha mai mandato alla società friulana la merce fatturata. Inoltre la ditta toscana ha inviato ad una banca del posto false fatture intestate alla ditta friulana, ottenendo ulteriori 24.000 euro a titolo di anticipo effetti, causando un ulteriore danno patrimoniale alla società friulana.

