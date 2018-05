Il video delle api sterminate dai veleni: tremano prima di morire

di Giuseppe Pietrobelli

Hanno filmato la morte delle api. I video delmostrano un fenomeno drammatico, la rottura traumatica del ciclo vitale in natura. Nelle immagini si vedono le, appena tornate negli alveari, dopo aver raccolto il polline dai fiori nei campi o aver acquisito le scorte d'acqua dalle foglie. Non hanno perso l'orientamento, ma sono in grave sofferenza. Sono sopravvissute, per il momento, aidell'agricoltura, ma li hanno assimilati. E. Tremano a migliaia. Uno spettacolo impressionante che secondo gli investigatori diretti dal sostituto procuratore udinese Viviana Del Tedesco costituisce la prova che essi abbiano assimilato anche ilSi tratta di un veleno diverso dai neonicotinoidi che hanno portatoe, due giorni fa, al. I neonicotinoidi, che sono stati messi al bando il 27 aprile scorso dall'Unione Europea, fanno infatti perdere l'orientamento alle api che non ritrovano la via dell'alveare e quindi le colonie si spopolano, visto che gli impollinatori si sono persi.e dove si assiste al fenomeno delle api che tremano, prima di morire...