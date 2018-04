Entra dalla finestra, rapina l'80enne che stava dormendo nel suo letto

di Paola Treppo

TRICESIMO (Udine) -nel suo letto quando ha sentito dei rumori provenire dalla stanza accanto. Si è alzato e si è trovato faccia a faccia con un. Vittima un uomo, di 80 anni, che abita da solo in una casa di una frazione diIl ladro, che aveva il volto travisato, era entrato da una finestra dopo averla scardinata; non si è curato della presenza dell'ottantenne e ha continuato a rovistare nelle stanze, rubando treper un valore di circa 700 euro. L'anziano,, non ha reagito ed è riuscito a chiamare i carabinieri solo quando il malvivente se l'è andato.Non è rimasto ferito ma è molto scosso. Laè stata messa a segno poco prima della mezzanotte di ieri, sabato 21 aprile. Si tratta del secondo caso in pochi giorni a Tricesimo e la comunità ha paura per gli anziani che vivono da soli. Di recente è stata presa di mira una donna che, immobilizzata, minacciata con coltelli da cucina, è stata rapinata da due uomini, sempre in una frazione di Tricesimo; allora i due malviventi erano riusciti a trovare appena di 30 euro. Su entrambi i casi indagano i carabinieri della Compagnia di Udine, comandata dal tenente Ilaria Genoni.