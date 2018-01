Anziano e la badante intossicati in casa dal monossido di carbonio

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Un uomo anziano e la suasono rimastiin casa daldi carbonio; è successo in una abitazione didel Friuli, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 gennaio, intorno alle 14.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Gemona del Friuli, un pensionato di 84 anni e la sua badante si sono sentiti male dopo aver respirato il micidiale gas e sono stati soccorsi dall'equipe medica del 118 che li ha trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'della cittadina. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e i carabinieri. Le cause dell'sono in corso di accertamento.