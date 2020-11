Raid in casa di un'anziana, rapinata di soldi e dei gioielli di famiglia

UDINE - Sono entrati in casa in pieno pomeriggio, incuranti di essere scoperti e del fatto che all'interno dell'abitazione ci fosse una persona. Un'anziana è stata rapinata nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 novembre, a Udine. L'episodio è accaduto dopo le ore 18.00, in via Latisana, strada residenziale di villette a due passi dall'ospedale di Udine. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Udine, che insieme ai colleghi della Mobile stanno indagando, tre uomini sono entrati nel suo appartamento, l'hanno fatta sedere su una sedia e le hanno intimato di consegnare gioielli e denaro.

Mentre uno dei tre rapinatori la teneva seduta, gli altri due hanno rovistato nelle varie stanze e sono riusciti a trovare i gioielli di famiglia, che la pensionata custodiva in una stanza. I malviventi si sono dati poi alla fuga. A trovare la donna, in preda al panico ma fortunatamente senza aver riportato conseguenze fisiche, sono stati il figlio e la compagna.

