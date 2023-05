Anziana di 75 anni travolta da un camper mentre cammina: è molto grave

PREDOTTO - Una donna di 75 anni è stata soccorsa dai sanitari questo pomeriggio, domenica 28 maggio, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in una frazione del comune di Prepotto. Secondo le prime incazioni l'incidente ha coinvolto un camper e la donna che stava camminando. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni e incosciente.