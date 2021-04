UDINE - Antonio Di Natale, l'uomo dei record della storia dell'Udinese, è il nuovo allenatore della Carrarese, in Serie C. A dare l'annuncio è stato il club toscano, che ha preso atto delle dimissioni dell'ex tecnico Silvio Baldini. Per l'ex stella bianconera è stato chiesto un tesseramento in deroga alla Figc, dal momento che non possiede ancora il patentino ufficiale.