Vendeva guanti in bicicletta: ora il negozio è il più grande del Nordest

PRADAMANO (Udine) - Festeggiadi attività, punto di riferimento in Fvg per la fornitura di abbigliamento professionale, da lavoro e. La famiglia Del Torre ha voluto festeggiare lo speciale compleanno coi suoi collaboratori e con i clienti affezionati che, tra l'altro, hanno preso parte anche all’inaugurazione del. L’anniversario, ieri, sabato 30 giugno, è stato infatti l’occasione per presentare il restyling del negozio,nel settore.«Aggiungiamo un nuovo tassello alla storia dell’azienda di famiglia. I primi passi li ha mossi mio nonno Isidoro nel 1978 che ha iniziato la sua attività girando in bicicletta e vendendoall’uscita dei cantieri e delle piccole fabbriche. Poi, insieme ai miei genitori, l’attività si è spostata in un piccolo garage e, in seguito, nel 1986, nel primo negozio, in viale Palmanova, a» racconta Ketty Del Torre,. «Siamo adal 2008 e ora possiamo vantare un punto vendita davvero unico, dove accoglieremo i nostri clienti con la stessa passione e professionalità che ci contraddistingue da anni».La ditta Del Torre si sviluppa su oltre 2.400 mq tra magazzino e negozio; quest'ultimo è stato completamente ristrutturato grazie a un importantee al lavoro dello studio di architetti Di Dato e Meninno, che ha reso l’ambiente contemporaneo e funzionale. Qui lavorano 18 persone, tra addetti alle vendite, magazzinieri, impiegati e agenti commerciali che operano in tutto il Triveneto. «Per il futuro stiamo pensando a un'ma al momento ci godiamo il nuovo punto vendita dove continueremo a lavorare per soddisfare i nostri».Hanno partecipato alla festa anche il sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta, e il presidente del mandamento Friuli Orientale di Confcommercio Udine, Maurizio Temporini, che hanno accompagnato la famiglia Del Torre durante il taglio del nastro. Ci sono stati anche gli show cooking degli chef dell’Associazione Cuochi di Udine.