Cresce la Latteria pluripremiata: 15mila forme di Montasio all'anno

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OVARO e FAGAGNA (Udine) - Cresce la. Il caseificio carnico, che sorge nella frazione disi prepara ad ampliare in maniera significativa il suo stabilimento. A breve, infatti, partiranno i lavori per la costruzione di una nuova ala da circa 1.200 metri quadrati, che porteranno il totale della sede a oltre 2.000 mq.Gli interventi consentiranno di ricavare locali più ampi per la lavorazione del latte; la nuova ala ospiterà al primo piano un attrezzato magazzino per la conservazione e la gestione di imballi e attrezzature; è in programma l'utilizzo di nuove tecnologiche per creare un ponte ideale tra una latteria d'altri tempi e una moderna. «Creeremo un punto vendita più strutturato con un soppalco che permetterà ai visitatori di poter osservare alcune fasi della lavorazione dei prodotti - dice, gestore della Latteria di Ovaro -: è un modo originale di far vedere a chi ci sceglie come nascono i formaggi». I lavori per l'ampliamento si dovrebbero concludere entro fine 2019.Le referenze a catalogo della Latteria di Ovaro sono una trentina, con il fiore all'occhiello del Montasio Dop, proposto sia nella versione "classica", pdm e varie stagionature. Numerosi i premi vinti con questo prodotto: dalla medaglia Super Gold aldel 2017 quale miglior formaggio di mucca stagionato, ai più recenti riconoscimenti come miglior Montasio al Trofeo San Lucio 2018 organizzato dall'AssoCasearia di Pandino; e ancora, il premio quale miglior Montasio fresco alla 33° Mostra concorso del Formaggio Montasio di Corno di Rosazzo.A Luincis si producono ogni anno 15mila forme di Montasio e 50mila di altre tipologie di prodotti caseari. La latteria dell'Alta Carnia fa parte del, realtà friulana che vanta un fatturato di 15 milioni di euro. È proprio quest'ultima impresa a distribuire le referenze prodotte a Ovaro con il marchioin tutto il territorio nazionale e anche europeo.