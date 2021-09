Ampezzo. Incastrato nell'auto dopo il frontale, ferito estratto dai vigili del fuoco

AMPEZZO (UDINE) - Alle 7,30 circa di oggi, 7 settembre 2021, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo (Udine) è intervenuta sulla SS52, Via Nazionale, in località Socchieve nel comune di Ampezzo (Udine) per un incidente stradale con due auto coinvolte. Appena giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza una delle due auto per permettere al personale sanitario del 118 di stabilizzare l'autista del veicolo incastrato nell'abitacolo, successivamente utilizzando il divaricatore e le cesoie idrauliche per tagliare le lamiere i pompieri hanno estratto dal mezzo il ferito che è stato preso in carico dai sanitari per il trasporto all'ospedale. Illeso il conducente della seconda autovettura coinvolta nell'incidente, le cui cause sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti. L'intervento dei Vigili del fuoco si è concluso con la messa in sicurezza del secondo automezzo incidentato e dell'area del sinistro.