Cade e si ferisce a 500 metri dall'ospedale, resta a terra 20 minuti prima che arrivi l'ambulanza

TOLMEZZO - "La situazione del soccorso sanitario nell’area montana del Fvg rimane assai critica" afferma il consigliere regionale Walter Zalukar, del Gruppo misto. "Solo ora - spiega - si è appreso dai social di un grave ritardo di soccorso avvenuto oltre due settimane fa. Il 12 agosto scorso una signora è caduta su una scalinata in centro a Tolmezzo, battendo violentemente la faccia, dalla quale usciva copioso sangue. A detta dei testimoni era rimasta riversa a terra in una posizione “alquanto infelice”.



Immediata la telefonata al 112 che aveva impartito l'ordine tassativo di non toccarla. Dopo un quarto d’ora di vana attesa era partita un’ulteriore chiamata al 112 e solo dopo ulteriori cinque minuti l’ambulanza era finalmente arrivata. Venti minuti in tutto. A 500 metri dall’ospedale. Nel novembre dello scorso anno, sempre a Tolmezzo, una persona colta da malore rimase a terra 40 minuti nell’ attesa dell’ambulanza che non arrivava. Ci pensò la Polizia a portarla in ospedale. Fu presentata un’interrogazione in Consiglio comunale e la vicenda fini lì. I ritardi e disservizi sono continuati, nonostante gli appelli dei rappresentanti degli operatori sanitari che chiedevano di potenziare/migliorare i servizi di soccorso in montagna. Avevo anch’io presentato un’interrogazione in merito alla Giunta regionale. Dopo otto mesi ancora non c’è risposta tuttora rimasta senza risposta. Eppure la salute, sicurezza dei cittadini non è problema da poco. Ho quindi presentato una nuova interrogazione". © RIPRODUZIONE RISERVATA