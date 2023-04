L'ambulanza con un bambino deve raggiungere d'urgenza l'ospedale: maxi staffetta della Polizia stradale per la scorta

UDINE - Un bambino che proviene dalla Slovenia e sta male e che deve raggiungere l'ospedale di Bergamo: la Polizia stradale fa la staffetta e attraversa tutto il nord-est per scortarlo. "Esserci sempre" e il motto della Polizia di Stato italiana che ancora una volta si è distinta per l'emergenza che ieri sera è scattata al valico di Sant'Andrea di Gorizia. Al Coa, il centro operativo autostradale di Udine , nellaè arrivata la richiesta di aiuto da parte dei colleghi sloveni. L'ambulanza con a bordo un bambino proveniente proprio dalla Slovenia doveva raggiungere l'ospedale di Bergamo per delle cure di emergenza. Non c'era tempo da perdere, così gli agenti della Polizia stradale si sono subito posizionati lungo le arterie autostradali del nordest. Coordinate dal Coa di Udine tutte le pattuglie hanno fatto la staffetta attraversandonei vari territori di appartenenza, facendo la scorta all'ambulanza con il piccolo paziente a bordo. Una dopo l'altra le pattuglie della Polizia stradale sono riuscite a far arrivare a destinazione il veicolo di emergenza attraversando le diverse province del Friuli Venezia Giulia e del Veneto per poi arrivare in Lombardia e qui con un'altra staffetta dalla Polizia stradale lombarda arrivare in ospedale dove il giovane paziente è stato sottoposto alle cure di emergenza.