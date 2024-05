UDINE - «Bestemmiava pubblicamente con invettive e parole oltraggiose contro la Divinità;…nella fattispecie imprecava ad alta voce e proferiva la seguente espressione: “Dio ...”». No, non si tratta di qualche post o meme acchiappa like che circolano su internet. Si tratta del contenuto di un verbale di contestazione che gli agenti della Polizia Locale di Udine hanno comminato ai danni di un operatore del mercato settimanale di Udine, recentemente spostato da piazza XX Settembre in piazza Duomo, alla luce delle novità sul fronte ZTL.

L’episodio è accaduto lo scorso 12 aprile, «in area pubblica, durante lo svolgimento del mercato, nel quale il trasgressore operava nel posteggio assegnatogli, alla presenza della verbalizzante e di altri operatori del mercato e di alcuni clienti del vicino banco di ortofrutta» si legge ancora nel verbale, emesso però, e questo ha fatto indispettire alcuni, solamente l’11 maggio scorso.

Da un paio di giorni circola tra le chat whatsapp, tra chi si indigna per l’episodio e chi invece ci scherza su. La circostanza della dilatazione dei tempi della contestazione è stata motivata dall’agente con il fatto della «palese alterazione del predetto», quindi l’ambulante, il quale probabilmente si è lasciato andare allo sfogo, esasperato dopo le varie polemiche che ci sono state per il cambio di sede dello stesso mercato settimanale, non da tutti apprezzato.