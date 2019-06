Film plastici, la friulana Amb compra l'azienda leader inglese Tdx

SAN DANIELE DEL FRIULI - La friulana Amb Spa, tra le prime aziende in Europa per la produzione di film plastici rigidi e flessibili, ha acquisito Tdx Limited di Newcastle, leader sul mercato inglese per la progettazione e prototipazione evoluta di imballaggi in Pet e Rpet (polietilene tereftalato riciclato e non). La partnership appena siglata punta a sviluppare soluzioni in plastica per un packaging alimentare sicuro per l'uomo e sostenibile per l'ambiente.



Le due aziende avranno 4 sedi in tutta Europa - tra le quali il quartier generale di Amb a San Daniele del Friuli - e una rete produttiva e logistica internazionale che supera i 430 dipendenti. Insieme, AMB e TDX raggiungono un fatturato di oltre 150 milioni di euro.

