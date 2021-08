Alpinisti bloccati in parete con buio e temporale, soccorsi in azione di notte

PAULARO (UDINE) - Bloccati in parete durante il temporale. Una cordata di alpinisti lombardi in difficoltà lungo la parete Nord del Monte Zermula ha chiesto aiuto verso le 20.30 di oggi 22 agosto. L'Sos è arrivato tramite un messaggio WhatsApp spedito a parenti lombardi che hano subito contattato il bed and breakfast che avrebbe dovuto ospitarli in zona. Quest'ultimo ha chiamato il Nue112 e la Sores ha allertato il Soccorso Alpino, stazione di Forni Avoltri (attivata la squadra di Paularo). Dalla Casera Cason di Lanza i gestori hanno fatto dei segnali luminosi verso la parete ricevendo risposta dagli alpinisti. Le squadre sono partite alla volta del monte dove però in serata gli alpinisti erano bloccati anche a causa del sopraggiungere di temporali.

