Giovane alpinista tedesca salvata in quota: 20 soccorritori e 12 ore di intervento

Si è concluso questa mattina, martedì 1 settembre, alle ore 5 l'intervento di recupero della giovane 27enne tedesca rimasta bloccata dal maltempo e dalla neve sulla cima del Mangart dopo aver risalito la ferrata degli Sloveni, che aveva chiesto aiuto tramite i social

Dopo la prima fase di collaborazione tra squadre di soccorso italiane - la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia - e squadre slovene, queste ultime hanno raggiunto nuovamente il rifugio Rifugio Koča ná Mangrtù (1900 metri) dopo dodici ore di lavoro - la richiesta di soccorso è partita alle 16.40 circa - in mezzo al maltempo, calando la barella con la ragazza lungo la stessa via ferrata, dove i soccorritori italiani avevano predisposto altre calate supplementari e alcuni chiodi a espansione per assicurare la discesa ai colleghi.



La salita delle squadre verso la cima era avvenuta invece in parte anche lungo la via normale che corre in parte sul confine tra i due stati e in parte in territorio italiano. Alle 24 i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico erano rientrati al Campo Base a quota 1900 metri presso il rifugio ai piedi del Monte Mangart, dopo aver preceduto nella discesa lungo la ferrata slovena al Mangart le squadre slovene e attrezzato alcuni punti di sosta con chiodi a pressione per agevolare la discesa dei colleghi sloveni con la barella. Questi ultimi hanno ricevuto rinforzi da altri connazionali ed erano in venti a calare la barella con la giovane lungo la parete dove si svolge la ferrata. Ci sono volute altre cinque ore per completare la discesa, che si svolge tutta in territorio sloveno. Questa mattina il capostazione di Cave del Predil ha sentito il collega sloveno per assicurarsi del buon esito delle operazioni. La ragazza è ora ricoverata all'ospedale di Tolmino in ipotermia.



