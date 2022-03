Precipita dal Monte Siera, alpinista ferito salvato dal Soccorso Alpino

SAPPADA - Un alpinista è precipitato mentre effettuava il rientro dalla cima del Monte Siera, che aveva raggiunto con un compagno. L'uomo sarebbe scivolato un canale, mentre percorreva un tratto su cresta, per una trentina di metri lungo il versante sud est del massiccio, in direzione del Piccolo Siera. L'alpinista, cosciente, è stato raggiunto dal compagno che nel frattempo ha allertato i soccorsi.

La Sores ha mobilitato la stazione di Sappada del Soccorso Alpino, l'ambulanza e l'eliscorroso regionale. A causa della presenza di alcune nuvole basse l'elicottero non è riuscito immediatamente a localizzare il ferito ma, grazie ai successivi scambi tra il capostazione di Sappada e il compagno dell'infortunato, che ha fornito ulteriori delucidazioni, ili velivolo è stato poi guidato sull'obiettivo dopo aver caricato a bordo un tecnico della stazione di Sappada.