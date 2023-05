UDINE - Quasi seicento nuovi contenitori per i rifiuti, fra cestini medi, cassonetti e container, sistemati in quasi 400 postazioni in giro per Udine. Il capoluogo friulano si attrezza per ricevere l'ondata di piena dell'Adunata alpina, con tutto il suo portato di festa, ma anche, inevitabilmente, con la coda di scarti e immondizie che mezzo milione di visitatori potrà lasciare dietro di sé. E i numeri dei materiali messi in campo potrebbero aumentare, dal momento che Net sta ricevendo richieste dai privati ogni giorno e quindi le dotazioni sicuramente saranno rimpinguate per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Le operazioni di posizionamento delle attrezzature inizieranno domani, lunedì, mentre le pulizie, ad Adunata finita, si concluderanno fra il 15 e il 16 maggio. Intanto, anche il Consorzio di bonifica Pianura friulana ha avviato una serie di sfalci lungo le rogge cittadine per accogliere gli alpini con una città "tirata a lucido".



I NUMERI



Durante l'Adunata, come fa sapere Net, le raccolte ordinarie del porta a porta saranno regolari. Quelle extra per il raduno saranno raddoppiate su tutto il territorio, mattina e pomeriggio a seconda della necessità. Il servizio per svuotare i cestini e fare le pulizie sarà esteso sulle 24 ore secondo le necessità. Allo stato a quanto pare sarebbero state individuate una cinquantina di postazioni per i cassonetti e i container di grosse dimensioni e altri 350 spazi per i contenitori medi a supporto dei cestini, che nel capoluogo sono già quasi milleseicento. Quanto al lavoro del personale, la Net prevede almeno un centinaio di operatori impiegati fra raccolte e pulizie, con addetti a piedi in centro storico per le piccole pulizie. Sono previste quasi duemila ore di lavoro nella settimana dell'Adunata. Tutti i numeri, però, potrebbero essere ritoccati all'insù, a seconda delle esigenze. Uno dei punti di domanda emersi nel corso delle varie riunioni, infatti, riguardava i privati che metteranno a disposizione le loro case o degli altri spazi per ospitare gruppi di Penne nere a ridosso del raduno. L'idea era di sopperire ad eventuali esigenze dell'ultim'ora con la dotazione di sacchi.



L'ASSESSORE



Pronta a tuffarsi nella sua prima esperienza totalizzante da assessore all'ambiente Eleonora Meloni (Pd), che martedì farà il punto con Net assieme al sindaco Alberto Felice De Toni. «Come Net, Polizia locale e Comune siamo tutti allertati e ci stiamo impegnando perché la manifestazione si svolga nel migliore dei modi, cercando di ridurre al minimo i disagi. Sicuramente, non tutto potrà mai essere perfetto, ma la macchina organizzativa è pronta e preparata per far sì che ogni problema venga tempestivamente risolto - dice Meloni -. Ringrazio tutti gli operatori, gli agenti della Polizia locale, gli amministrativi, che saranno in pieno servizio per garantire una bella manifestazione. Chiediamo ai cittadini un minimo di comprensione».



ROGGE PULITE



Anche il Consorzio di bonifica ha dato il via alla sua operazione "rogge pulite». In questi giorni, infatti, l'ente sta facendo dei lavori di sfalcio della rete di canali cittadini, affidati alla ditta Imer: la prima tranche si chiuderà l'11 maggio, prima dell'arrivo dei partecipanti dell'Adunata. L'intervento rientra nella convenzione decennale fra il Consorzio e il Comune rinnovata a gennaio che prevede tre sfalci all'anno intorno alle rogge e ai canali di Udine. L'importo delle manutenzioni (sfalci, espurgo di alcune tratte, sorveglianza e manutenzione delle tratte tombinate), è di 150mila euro. Previsto un secondo taglio dell'erba entro la fine di luglio mentre il terzo cadrà a ridosso di Friuli Doc. «L'obiettivo è di garantire nell'arco di tutti i mesi estivi la pulizia delle sponde e lo sfalcio della vegetazione - spiega la presidente Rosanna Clocchiatti - per ragioni di decoro urbano, oltre che per motivi di natura igienico-sanitaria volti a prevenire la proliferazione di insetti e ratti».



