Alpini in congedo, quella lunga marcia per 140 chilomentri. L'avventura di Picco e Pesamosca

UDINE - Emozionati, stanchi ma felici di aver concluso un percorso di amicizia, memoria e solidarietà. Bruno Picco e Marcello Pesamosca, agenti della Polizia di Stato e Alpini in congedo, hanno trattenuto a stento le lacrime entrando al Comando Brigata Alpina Julia di Udine dove è terminata la loro attività benefica "Sulla via della memoria, dei ricordi e della solidarietà": cammino in cinque tappe che li ha portati da Tarvisio a Udine, quasi 140 chilometri e oltre quattromila metri di dislivello toccando i "luoghi della memoria" della Prima Guerra Mondiale.



EMOZIONI UNICHE



«È qualcosa di indimenticabile.

Essere accolti dalla Fanfara della Julia è stata la ciliegina sulla torta. Non nascondo che è stata lunga e impegnativa - spiega Picco - ma abbiamo portato a termine ciò che ci eravamo prefissati: ricordare i caduti di tutte le guerre e fare solidarietà. Abbiamo ripercorso ricordi, ne abbiamo creati di nuovi, conosciuto persone splendide e avuto l'onore di essere portabandiera di ProgettoAutismoFVG». Andare a piedi da Tarvisio a Udine - come sottolineato alla presentazione del viaggio - non avrebbe nulla di eccezionale, ma ciò che lo ha reso tale sono state le motivazioni. «Volevamo stimolare la solidarietà raccogliendo un euro per ogni metro di dislivello. Non so se ce la faremo (si può ancora donare sull'IBAN della Fondazione IT28Z0548412300000000000212 CiviBank, (11 zeri) intestato a "ProgettoautismoFVG" con causale: "4000 metri di solidarietà" ndr), ma - come dico sempre - ciò che conta è impegnarsi fino in fondo dando agli altri un esempio da seguire».



UNA LUNGA AMICIZIA



La caserma Lamarmora a Tarvisio, il cimitero Austroungarico di Valbruna, Sella Somdogna, il ricovero battaglione "Gemona", il forte di monte Bernadia, la caserma Di Prampero sede storica della Julia: sono alcuni dei luoghi toccati dai due amici. Un legame nato trent'anni fa all'ombra della penna nera Alpina, Bruno dell'8° e Marcello del 3° da Montagna: «In questi giorni - racconta Marcello - abbiamo ricordato ciò che abbiamo fatto sotto la "Naja". Poi ci siamo persi, io mi sono congedato prima di Bruno, ma a distanza di anni e con la divisa della Polizia ci siamo ritrovati». Proprio due militari dell'Esercito in servizio, il Tenente Alessandro Smeriglio del 3° Artiglieria e il Maresciallo Ordinario Claudio Scioni dell'8° Alpini hanno accompagnato i due camminatori lungo l'ultima tappa e poi, con due ragazzi di ProgettoAutismoFVG, hanno raggiunto la statua del Generale Cantore, simbolo di tutti gli Alpini. A fare gli onori di casa il Vice Comandante della Julia, Colonnello Enzo Ceruzzi insieme al 1° Luogotenente Igor Pizzolato, Sottufficiale di Corpo della Julia, che ha ricordato i sentimenti di amicizia, memoria e solidarietà che legano la Julia alle associazioni del territorio, proprio nell'anno in cui si celebrano i 75 di costituzione della Brigata. Con loro il Colonnello Lorenzo Rivi, Comandante dell'8° Alpini, il Sottufficiale di Corpo Lorenzo Polo e Matteo Cozza, Commissario Capo della Polizia di Stato.

«Complimenti per l'iniziativa - ha rilevato Ceruzzi - che si può racchiudere in tre parole: amicizia, memoria e solidarietà. Tre elementi che sintetizzano l'Alpinità e la bussola morale di ognuno di noi. Bruno e Marcello dimostrano che si può fare qualcosa per aiutare chi ne ha bisogno». Oltre 2600 gli euro raccolti, una cifra che aiuterà la realizzazione di un progetto di co-residenza: «Ringrazio Bruno e Marcello per questo gesto meraviglioso» così Elena Bulfone, presidente della Fondazione ProgettoAutismoFVG, ha espresso la sua gratitudine ai "pellegrini della solidarietà". «Anche grazie a loro potremo ampliare l'offerta che a Feletto Umberto ci permette di accogliere 98 tra bambini e ragazzi, offrendo altri 40 posti di riabilitazione per le famiglie e i figli affetti da autismo». Bulfone ha poi sottolineato il legame con la Brigata Alpina Julia «con cui siamo gemellati. Qui i ragazzi si sentono a casa. Ennesima dimostrazione che nell'ambito militare ci si occupa anche della fragilità e si rallenta il passo per accogliere tutti».